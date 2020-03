Maisa ajuda nas atividades domésticas após mãe dispensar funcionária por conta de pandemia

São Paulo - Após a mãe dispensar a funcionária devido o coronavírus, Maísa Silva teve que arregaçar as mangas e ajudar a família nas atividades domésticas "básicas" da casa. Em seu Twiter, a apresentadora chegou a mostrar o bilhete que a mãe Gislaine Silva fez para contar com a colaboração da filha.

"Oi, filha amada! Vamos unir forças? Falei pra Nice ficar na casa dela nesse período crítico que nosso país e o mundo se encontram. Desde pequena sempre te ensinei a pensar não somente em nós, mas também no próximo. Então, para você, isso não é novidade, não é mesmo?", escreveu a mãe de Maisa.



Em seguida, a apresentadora do SBT mostrou os itens da lista que a mãe deixou que precisam ser feitos. "Ela fez uma listinha das coisas que são minha obrigação (de todos os dias), mas por conta da minha rotina corrida e por termos ajuda aqui em casa, muitas vezes eu não faço e de algumas coisas a mais pra gente se ajudar aqui em casa", disse.

"Ela é muito fada. São coisas muito básicas mesmo que eu já faria. Tipo, não deixar nada no chão, arrumar meu quarto, levar o lixo do banheiro etc. Mas o fato de ela ter escrito esses dois posts its antes que tornou tudo muito mais fofo, por isso postei só essa parte", finalizou Maisa.