Esposa de Ludmilla empina o bumbum em foto sensual de biquíni

Rio - Brunna Gonçalves chamou a atenção na Web ao empinar o bumbum durante um passeio de barco com a esposa Ludmilla. O clique foi tirado no último domingo (15) quando as duas saíram para passear de barco em Angra dos Reis, no Sul Fluminense.

Galeria de Fotos Brunna Gonçalves Reprodução Instagram Brunna Gonçalves Reprodução Instagram Brunna Gonçalves Reprodução Instagram Brunna Gonçalves Reprodução Instagram Brunna Gonçalves Reprodução Instagram Brunna Gonçalves Reprodução Instagram Brunna Gonçalves Reprodução Instagram Brunna Gonçalves Reprodução Instagram Brunna Gonçalves Reprodução Instagram Brunna Gonçalves Reprodução Instagram Brunna Gonçalves Reprodução Instagram Brunna Gonçalves Reprodução Instagram Brunna Gonçalves Reprodução Instagram Brunna Gonçalves Reprodução Instagram Brunna Gonçalves Reprodução Instagram

Nos comentários da imagem, a dançarina recebeu diversos elogios. "Deusa", escreveu a influencer Gabriela Pugliesi, que está de quarentena devido ao coronavírus. Já uma fã brincou: "Achei que fosse uma Barbie". Outra internauta ainda escreveu: "Ludmilla tem sorte".