Gisele Bündchen se despede de Boston após marido deixar time

Rio - Gisele Bündchen postou no Instagram uma série de fotos com a família em Boston, nos Estados Unidos. A modelo brasileira morava com o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, e os filhos na cidade. Mas agora a família está de mudança para a Florida, já que Brady deixou o Patriots e vai jogar pelo time Tampa Bay Buccaneers.

"Quanta transformação que aconteceu na minha vida nessa última década. Boston foi muito acolhedora conosco e estará sempre em nossos corações. Nós teremos para sempre memórias incríveis. Nossas crianças nasceram e cresceram lá e fizemos amizades especiais para o resto da vida. Vou sentir saudades dos nossos amigos, das lindas trocas de estações e de todas as nossas idas ao estádio para torcer pelo Tom e pelo Pats. Agradeço a todos que apoiaram meu marido e minha família por todos esses anos. Vamos sentir saudades", escreveu Gisele na legenda das fotos.