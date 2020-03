Débora Nascimento aguarda resultado de teste para coronavírus

Rio - Débora Nascimento está isolada em São Paulo faz uma semana. De acordo com a atriz, ela sentiu sintomas que seriam de coronavírus e procurou um hospital para fazer o teste.

Em conversa com seus seguidores no Insatgram, Débora falou sobre o período sem contato com as pessoas e a saudade da filha, que está no Rio de Janeiro.

Galeria de Fotos Débora Nascimento Reprodução Instagram Débora Nascimento foi entrevistada por Thais Fersoza Renata Ruoco Loureiro Débora Nascimento e Luiz Perez Reprodução da internet Junior Nascimento e Débora Nascimento Reprodução Internet Débora Nascimento Reprodução da internet Débora Nascimento Reprodução TV Globo Débora Nascimento no 'Altas Horas' Divulgação/ tv globo José Loreto e Débora Nascimento Reprodução Debora Nascimento e José Loretto DIVULGAÇÃO José Loreto e Debora Nascimento Reprodução da Internet Débora Nascimento Globo/João Cotta Débora Nascimento Ag. News Débora Nascimento no filme 'Além do Homem' Pedro Moscalcoff/Divulgação



"Estou de quarentena há uma semana. Tomei essa decisão por conta própria. E como uma pessoa privilegiada, pude me afastar e ficar em casa. Infelizmente não é o que acontece com os brasileiros. Romantizar a quarentena não é positivo para ninguém", diz. "Estou de quarentena há uma semana. Tomei essa decisão por conta própria. E como uma pessoa privilegiada, pude me afastar e ficar em casa. Infelizmente não é o que acontece com os brasileiros. Romantizar a quarentena não é positivo para ninguém", diz.

"Pensei que não conseguiria ir para Rio com essa gripe. Quis esperar passar, para depois me preparar e me locomover e ficar com a minha filha. Mas os sintomas da gripe ficaram cada vez mais intensos, com um pouco de febre e tosse. E um pouco de falta de ar. Ontem (terça-feira), fui para o hospital para fazer exames, porque a vontade de ir para o Rio (é grande)... estou longe da minha neném. Queria saber se é uma gripe ou não é. Não vou sair de casa até eu saber o que eu tenho. E se for gripe, vou esperar passar completamente, para me locomover e ver minha filha", contou.