Mariana Rios cancela festa de casamento na Suíça e adia cerimônia em Minas

Rio - Mariana Rios cancelou a festa de casamento que faria na Suíça e adiou a cerimônia em aconteceria em Minas Gerais. Em entrevista a revista Vogue Brasil, a atriz contou o motivo da mudança de planos. A artista vai se casar o empresário Lucas Kalil.

"Com a notícia do coronavírus mudamos tudo. Cancelamos St. Moritz infelizmente e adiamos para o final do ano, ainda sem data definida, o casamento em Araxá. A ideia agora é concentrar tudo e todos no casamento que será realizado na minha cidade", disse.

A atriz também falou sobre a vulnerabilidade deste momento. "Entendo que estamos todos muito frágeis passando por esse momento. Depois de tantas mudanças o desejo é que o casamento seja feito no final desse ano, mas ainda não podemos confirmar uma nada. É preciso esperar tudo isso passar", concluiu.