Com coronavírus, Preta Gil fala sobre a doença: 'o pior é o preconceito que rola'

São Paulo - Diagnosticada com covid-19, o novo coronavírus, Preta Gil tem usado as redes sociais para relatar como está sendo a recuperação da doença. Na última quinta-feira (19), ao responder algumas perguntas de seus seguidores a cantora contou que a pior parte de estar doente é o preconceito das pessoas.

"Os sintomas não são iguais. Meus primeiros sintomas foram dor de cabeça, dor no corpo e muito calafrio. Logo depois veio diarreia e dor no ouvido, perdi o olfato e paladar. Eu não tenho amídalas, então a dor na garganta era como se fosse uma irritação, mas passou e foi um dia só. Nunca tive febre. Falta de ar também não senti. Teve um dia que fiquei cansada. Senti tontura... O pior do vírus é o que a gente não sabe, o medo, a incerteza e o preconceito que rola. Não senti medo de morrer pelos sintomas, senti pelas notícias, pela desinformação e ignorância alheia", contou Preta Gil.

A filha de Gilberto Gil, que está há 8 dias em quarentena, relembrou onde pode ter contraído a doença. "Acho que me contaminei no sábado e os primeiros sintomas começaram a aparecer na madrugada da quarta-feira em um evento que eu fui cantar. Estava trabalhando e acabei pegando de alguém que estava lá", disse ela em referência ao casamento da irmã de Gabriela Pugliesi.

A artista contou como tem sido o tratamento e que em breve deve realizar novos exames. "Não tomei nenhum remédio, só para dor de cabeça. Hoje estou bem melhor. Estou com a falta de paladar e olfato e um pouco de cansaço. O médico disse que que não precise fazer outro teste. Talvez no final do meu isolamento eu precise fazer exames complementares para ver como está o meu pulmão e o meu organismo", afirmou Preta Gil.