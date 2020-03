Sem noção? Atriz ignora quarentena mesmo morando com pai com leucemia

São Paulo - A atriz de "Vingadores", Evangeline Lilly, está sendo alvo de críticas nas redes sociais ao se mostrar contra a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de se manter em casa em meio a pandemia de coronavírus mesmo morando com um pai com leucemia no estágio quatro.

“Acabei de deixar as crianças no acampamento. Elas lavaram suas mãos antes de ir. Elas estão brincando e sorrindo”, escreveu a atriz em seu Instagram. Ao final, ela incluiu a hashtag “#businessasusual”, que poder ser traduzida como “segue tudo como sempre”.

Questionada se estava ignorando as recomendações de se manter em isolamento devido à pandemia de coronavírus ela respondeu: “Não vale para essa família”.

Em seguida ela completou: “Eu também estou imunocomprometida no momento. Eu tenho duas filhas pequenas. Algumas pessoas valorizam suas vidas em detrimento à liberdade, algumas pessoas valorizam sua liberdade em detrimento à vida. Estamos todos fazendo as nossas escolhas”.

A atriz ainda alimentou as teorias conspiratórias de que o coronavírus pode ter sido implantado pelo governo dos EUA antes das próximas eleições presidenciais. "Sempre acontece alguma coisa assim em todo ano eleitoral", escreveu Lilly.