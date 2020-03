UM44K lança clipe de 'Melhor Pensar'

Rio - O duo UM44K está de volta em grande estilo. Saulo Pôncio e Luan Otten divulgaram nesta sexta-feira (20) o clipe do single “Melhor Pensar”. A música foi lançada simultaneamente em todas as plataformas digitais.



O clipe é dirigido por Mateus Rigola, já a composição é da própria dupla com produção de Gee Rocha e André Nine.



Com excelente histórico no Spotify a UM44K já obteve dez músicas no top 200 da plataforma simultaneamente e agora vive uma nova fase na carreira já que estão em um novo escritório e com novo empresariamento.



O último lançamento do duo havia sido em dezembro com o single de “Falso Amor”, parceria com o cantor Ferrugem. A mistura do R&B com a melodia do pagode permanece neste novo trabalho. O estilo já foi denominado por Saulo como “pagotrap”.

Assista ao clipe de 'Melhor Pensar':