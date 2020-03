Roberto Justus minimiza danos do coronavírus em áudio vazado e causa revolta na internet

Rio - Um áudio vazado na internet e atribuído aos apresentadores Roberto Justus e Marcos Mion está dando o que falar. Na suposta conversa entre Justus e Mion, o empresário tenta convencer o apresentador de "A Fazenda" que os danos do coronavírus não serão tão grandes no Brasil.

Qual é a diferença de um assaltante, assassino ou um genocida desse Roberto Justus? Apenas o dinheiro. Só Isso https://t.co/cFdxqMM7Gd — Favela Conect (@OFavelado2) March 23, 2020

"Mion, estamos em total desacordo e vou te passar uma matéria de um cara genial dos Estados Unidos, falando sobre essa histeria. Um milhão de mortos, quando alguém faz um argumento desses, com todo o respeito também que te acho um cara muito inteligente, quando alguém solta um argumento desses acabou, né?", diz Roberto Justus para Marcos Mion.

"Um milhão de mortos no Brasil? Em lugar nenhum no mundo teve o total de mortos. No mundo até agora foram de 12 mil. 12 mil pessoas morreram no mundo do coronavírus até agora. Isso é absolutamente nada, 220 mil infectados. E o Brasil é tão abençoado por Deus que aqui ele vai matar um milhão. Em lugar nenhum no mundo, nem na China onde tudo começou, nem lugar nenhum. Mas aqui ele vai matar um milhão. Então, quando você faz um argumento desses, então Mion, não dá nem pra discutir, entendeu? Aí é uma desinformação de um nível tão grande que não dá nem pra discutir. Sem querer te ofender, pelo amor de Deus, respeito seus pensamentos, mas você está totalmente errado", continuou Roberto Justus.

No áudio atribuído a Roberto Justus, o empresário supostamente diz que "seria bom pegarmos o vírus porque pegaríamos anticorpos e ele acabaria de vez".

"Então, quem entende um pouco de estatística, que parece que não é teu caso, vai perceber que é irrisório e dos que morrem, mesmo dos velhinhos é só de 10 a 15% deles morrem. Pra maioria da população mundial, se pegarmos o vírus, que seria bom porque pegaríamos o anticorpos e ele acabaria de uma vez", disse.

O áudio causou muita polêmica entre os internautas e o nome de Roberto Justus chegou a ficar entre os tópicos mais comentados do Twitter.