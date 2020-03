Andressa Urach defende cultos em meio à pandemia de coronavírus

São Paulo - No último domingo (22), Andressa Urach atualizou sua conta do Instagram com uma publicação para lá de polêmica. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a escritora defendeu a realização de cultos. "Quem tem amor por almas é impossível não chorar em ver essa cena", disse ela.

Fico pensando a que ponto chega alguns cristãos que falam: não precisamos de templos nem igrejas. Você é um egotista, fala isso porque conhece Jesus. Entende as escrituras! E quem não conhece Jesus? Quem não sabe ler a Bíblia? E quem não tem o Espírito Santo? Quem tem depressão? Síndrome do pânico? Pensamentos de suicídio? Ou Está em tratamento para cura dos vícios? Ou quem não tem internet em casa para acompanhar cultos pela internet?", questionou Andressa Urach.

"Um dia Deus usou alguém para te evangelizar, uma igreja pra te ensinar... Desculpa mas se você não sofre ao pensar que muitas pessoas estão sofrendo, você não passa de um fariseu, o mesmo tipo que crucificou o Senhor Jesus e você não tem o Espírito de Deus dentro de você. Teus olhos são maus, que Deus tenha misericórdia de nós", continuou a escritora no Instagram.

Em seguida, Andressa Urach provocou: "Meu amigo e amiga, se você se ofendeu com esse post isso foi pra você! Se arrependa pode ser tua última chance".