Stênio Garcia fala sobre coronavírus após escapar de demissão

São Paulo - Recentemente Stênio Garcia escapou de ser demitido da Globo. O ator tinha recebido um ultimato da emissora: ser escalado para algum trabalho até março de 2020, caso isso não acontecesse, ele não teria seu contrato renovado. Salvo por Glória Perez, que lhe prometeu um personagem em sua próxima novela, ele voltou a ficar mais ativo no Instagram.

Na noite da último domingo (22), por exemplo, o ator da Globo utilizou o perfil de seu esposa, Marline Saade, para falar sobre a pandemia do novo coronavírus com seus fãs. "Hoje eu venho, primeiramente, agradecer a cada um de vocês pela força e todo apoio que me deram e estão me dando num momento difícil", iniciou Stênio Garcia.



"Peço proteção para todas as pessoas que não podem ficar isoladas, que é o caso dos profissionais da saúde e também aqueles que trabalham em mercados, farmácia e hospitais. Não importa a função porque sem essas pessoas estaríamos abandonados", finalizou Stênio Garcia.