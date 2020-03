YouTuber com Síndrome de Down é homenageada pela Turma da Mônica

Rio - A mais nova Dona da Rua da História é a primeira influencer digital com Síndrome de Down do Brasil Cailana Eduarda Bauer Lemos. A homenagem, que acontece como parte do projeto Donas da Rua, com apoio da ONU Mulheres, faz parte da celebração do Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado no dia 21 de março.

A youtuber baiana Cacai tem 26 anos e é ativista da causa PCD. Ela leva para o Brasil e o mundo a ideia que as pessoas com deficiência só precisam de oportunidades. Cacai, nascida em Salvador (BA), sempre estudou em escolas regulares, nas quais se alfabetizou aos 7 anos. Apaixonada por teatro e dança, criou seu canal no YouTube em 2016 e, desde então, vem conquistando o público ao abordar os temas que mais gosta, como maquiagem, skincare e moda. Na homenagem, Cacai é interpretada pela primeira personagem com Síndrome de Down da Turma da Mônica, a Tati, super animada e criativa, características bem parecidas com a mais nova DDR da História.

Dentro do projeto, já foram homenageadas outras mulheres com Síndrome de Down, como a atriz Tathi Piancastelli, que atuou na Brodway e representou em 2010 o Brasil nas comemorações do Dia Internacional da Síndrome de Down na ONU, em Nova York, inspiradora da personagem Tati, e a potiguar Debora Seabra, primeira professora síndrome de Down, na América Latina, a concluir o curso de Magistério.



Segundo a criadora do projeto Donas da Rua e diretora executiva da MSP, Mônica Sousa, nos últimos anos a busca pela inclusão se mostrou cada vez mais necessária. "Essa é a terceira vez que uma mulher com Síndrome de Down entrou para a história do Donas da Rua. Ações como essas devem ser cada vez mais frequentes, pois precisamos mostrar a história de mulheres como a Cacai, exemplo de autoestima elevada como as personagens da Turma da Mônica. Nosso objetivo como Donas da Rua é levar visibilidade para que haja representatividade", pontua.