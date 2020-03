Em meio à quarentena, Pedro Sampaio lança remix de 'Lavar as Mãos', sucesso dos anos 90

Rio - O DJ, produtor e cantor Pedro Sampaio acaba de lançar oficialmente no seu canal do YouTube o remix de “Lavar as Mãos”, música originalmente composta e interpretada por Arnaldo Antunes e que fez muito sucesso na série de TV Castelo Rá-Tim-Bum, exibida na TV Cultura de 1994 a 1997.

Na semana passada, Pedro já tinha mostrado em suas redes sociais que estava remixando a música, que tem como objetivo conscientizar, de forma lúdica e divertida, para a importância da higienização das mãos citando versos como “A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, mando embora embaixo da torneira”.



Em seu canal do YouTube, Pedro escreveu: “‘Lavar as Mãos’ passa exatamente a mensagem que queremos transmitir nesse momento. Cuide-se e estará cuidando do próximo! Lavem as mãos, não saiam de casa. Tudo isso vai passar.”



Pedro participa nesta segunda-feira (23), às 19h, de uma live no Instagram oficial da Warner Music Brasil (@warnermusicbr), com apresentação da influenciadora digital e jornalista Foquinha (@foquinha).



Com fãs espalhados por todos os cantos do Brasil, o carioca acumula conquistas impressionantes em pouco tempo de carreira. Com seis singles no TOP 200 do Spotify Brasil (“Sentadão”, “Balança” - parceria com WCnoBeat e FP do Trem Bala, “Chama Ela” - parceria com Lexa, “Aquecimento do Pedro Sampaio”, “Vai Menina” e “Fica à Vontade”), são mais de 6.2 milhões de pessoas escutando mensalmente suas músicas na plataforma. No YouTube, o jovem artista acumula mais de 1.7 milhão de inscritos em seu canal e 170 milhões de visualizações.



Pedro agora se prepara para desembarcar em Portugal: o multiartista foi confirmado no Villa Mix Lisboa, na capital portuguesa, festival que acontece nos dias 3 e 4 de outubro. O evento será realizado pela primeira vez ao ar livre, na Baía de Seixal, com capacidade para 50 mil pessoas. Pedro se apresenta no primeiro dia.

Ouça o remix de 'Lavar as mãos':