'Minha vida parece incomodar mais que o abandono paterno que eu vivi', diz filho de Edmundo

Rio - Alexandre Mortágua , de 25 anos, filho do ex-jogador Edmundo e de Cristina Mortágua, comentou a repercussão da notícia de que estava vendendo geleias para enfrentar a crise gerada pela pandemia de coronavírus e a quarentena. O rapaz não tem uma boa relação com o pai e só foi reconhecido após um exame de DNA.

"O negócio está ótimo dentro dos limites do que pode uma empresa que tem duas semanas de existência (risos); mas tem sido interessante acompanhar o que as pessoas têm dito das minhas geleias. Minha vida parece incomodar mais do que o abandono paterno que eu sofri", disse Alexandre, que não tem contato com o pai há nove anos, em entrevista ao "gay.blog.br".

No bate-papo, Alexandre contou que o vazio deixado pelo pai foi preenchido por "mulheres incríveis". "O buraco da ausência do meu pai foi preenchido por mulheres muito incríveis que me ensinaram tudo que eu sei sobre amor, comunidade, arte, justiça e poesia. Eu não abriria mão da pessoa que eu sou hoje pela possibilidade de ter crescido com o meu pai", garantiu.