Atriz de pegadinhas cai da escada e é encontrada desacordada

Rio - A atriz de pegadinhas Iara Ferreira, que participava do programa de João Kléber na RedeTV, foi encontrada desacordada em sua casa após levar um tombo de uma escada. Ela foi levada ao hospital e, depois de uma bateria de exames, recebeu alta.

Iara brincou que o susto que passou só poderia ser "olho gordo". Em breve, ela estará no reality show "Casa das Pimentinhas", promovido em parceria com a revista "Sexy". "Posso dizer que eu renasci, poderia ter sido pior... me acharam desmaiada. Será que foi praga de alguma ‘amiguinha’ ou concorrente?", brincou.

"O tombo gerou uma preocupação muito grande entre meus familiares e amigos. Mas estou mais forte do que nunca. Meu santo é forte, ninguém me derruba", completou. Iara foi liberada para fazer atividades físicas leves e, mesmo após o acidente, ainda pretende participar do reality show.

"Voltei a treinar para manter meu shape para a competição. Não entrei no reality para perder, não vou me abater. Estou pronta e muito confiante", disse. O "Casa das Pimentinhas" estreia em agosto. A campeã vai estrelar um ensaio de capa para a revista "Sexy".