Em foto na praia, Thiago Martins deixa volumão indiscreto aparecer

Rio - Thiago Martins aproveitou esta sexta-feira (24) para curtir uma praia. Só que um outro detalhe chamou a atenção de seus seguidores: o volumão indiscreto em sua bermuda.

Na imagem, o ator aparece uniformizado para uma partida de futevôlei e, com a bermuda molhada. "Sextou do jeitinho que o papai gosta", legendou.



Ao ver a foto, uma seguidora comentou: "O zoom foi inevitável... se eu pego, deixo em carne viva". Outro ironizou: "Entrou areia no short?". Já uma terceira soltou: "Gente isso alimenta uma familia de cinco pessoas por duas semanas".