Bianca Andrade perde programa que teria no Globoplay após processo

São Paulo - O "BBB 20" abriu portas para alguns de seus participantes, Rafa Kalimann vai ser atriz e Babu Santana estará em "Salva-se Quem Puder". O mesmo iria acontecer para Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, porém a Globo está movendo um processo contra a influencer. Além do risco de ter que pagar R$ 500 mil por quebra de contrato, a blogueira não é mais bem vista na emissora.

De acordo com o site Notícias da TV, um executivo do alto escalão da Globo revelou que a empresa tinha planos para Boca Rosa e apostava na influenciadora. Ela teria um programa no Globoplay, no qual faria entrevistas, reportagens e um gameshow com convidados, algo similar ao que ela já faz no YouTube. Depois da briga judicial, essa ideia morreu e a carioca também está proibida de aparecer em atrações da casa.

Tudo isso aconteceu após a Globo entrar na Justiça contra Boca Rosa, alegando que a influencer quebrou o contrato que assinou para participar do "BBB". A blogueira não teria comunicado a emissora que já havia assinado com a Amazon para participar do reality show "Soltos em Floripa", que estreou quando Bianca ainda tinha que cumprir exclusividade com a Globo, não podendo aparecer em concorrentes. A dona da linha de maquiagens se pronunciou e afirmou que não havia percebido que isso poderia ter sido considerado como uma quebra de contrato.