Em vídeo polêmico, Felipe Neto aparece dizendo: "Quero que o mundo se fod*"

Rio - O youtuber Felipe Neto está novamente sendo alvo de críticas nas redes sociais, isso porque um vídeo antigo em que ele se gaba de estar na área VIP de balada que custa 20 mil dólares voltou a circular. O nome do influenciador digital está entre os mais comentados do Twitter nesta segunda-feira e ele já se posicionou sobre os ataques.

No polêmico vídeo, Felipe Neto aparece dizendo: “Quero que o mundo se foda porque eu estou no camarote do lado do DJ que custa uns 20 mil dólares”. Em outro trecho, ele fala: “Aí você diz: ‘Felipe, você é um metido’. Eu estou bêbado e foda-se”.

Essas imagens antigas foram comparadas com trechos da entrevista que o youtuber deu recentemente ao “Roda Viva”, na TV Cultura, em fez um discurso sobre igualdade. Nas redes sociais, o assuntou está sendo muito comentado.

Com a repercussão, Felipe Neto decidiu se pronunciar: “O que essa turma da articulação do ódio faz contra mim é algo tão perverso, tão doentio, tão maldoso, que eu não desejo que isso aconteça nem contra eles próprios”.A polêmica acontece após o youtuber ganhar visibilidade internacional por gravar um vídeo para o ‘The New York Times’, um dos mais notáveis jornais do mundo, dizendo que Jair Bolsonaro é o prior presidente do mundo durante esse período de pandemia.