DJ Bárbara Labres revela que tem crise de pânico desde os 15 anos

Rio - A DJ Bárbara Labres abriu o coração nesta segunda-feira em sua conta no Twitter. De acordo com a publicação, ela, que tem 25 anos, diz sofrer de crise de pânico desde os 15. "Só quem já teve ou tem, sabe do que eu tô falando", dizia um trecho do texto.

A DJ ficou conhecida após participação no programa Central da Copa, da TV Globo, em 2018. Ainda segundo Bárbara, as crises pioraram depois que ela ficou famosa. "As pessoas não tem noção do quanto elas podem machucar e as vezes até acabar com a vida do outro", finalizou.

Em um momento da postagem, ela diz que chegou a ficar tão mal, que a mãe, ao ver a situação, chegou a desmaiar e teve que ser levada ao hospital. Nos comentários, seguidores aconselharam a musa a se afastar um pouco das redes sociais. "As vezes precisamos nos modificar por fora, para ter transformações internas", disse uma fã da DJ. "A internet é insuportável", disse outra.