Klara Castanho fala sobre assédio nas redes sociais

Rio - Nas telinhas há mais de 10 anos, Klara Castanho falou um pouco, em entrevista ao iG, sobre a pressão que sofre trabalhando com televisão, teatro e cinema, além de assédio na internet.

"Eu acredito que como as pessoas te conheceram na televisão, ela vão sempre querer te ver na televisão. Eu sou muito grata de não ter parado em nenhum momento da minha profissão, eu tenho papeis muito marcantes todos os anos tanto na TV, cinema ou teatro. Mas, como eu comecei na televisão, as pessoas querem me ver lá e eu entendo essa ansiedade porque ela também é a minha", contou a repórter Gabrielle Pedro.



Além disso, a atriz falou sobre o assédio que sofreu devido à exposição que encarou desde os 9 meses de idade, quando já trabalhava com propaganda.

"Aconteceu claro que aconteceu porque as pessoas perdem até um pouco da noção, mas eu tive a sorte de ter os meus pais por trás que conseguiam filtrar tudo isso que acontecia. Então o que chegava e se chegava até mim eram coisas muito bobas que eu conseguia deixar passar que não me afetavam diretamente", disse.