Rio - Rafaella Santos , de 24 anos, irmã do jogador de futebol Neymar, deixou seus seguidores do Instagram babando ao postar fotos em que aparece na praia, nesta terça-feira. Nas imagens, a irmã do jogador mostra suas curvas com um biquíni laranja. Rafaella e as amigas estão passando alguns dias em Mangaratiba, onde o jogador tem uma casa.