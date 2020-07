Rio - Desde que foi capa da revista Sexy e estrelou seu primeiro ensaio nu, a modelo Jéssica Arboleya viu o assédio multiplicar, principalmente nas redes sociais. De jogadores de futebol a apresentadores famosos, a loira entrega que também passou a receber mais cantadas depois de se tornar atriz das pegadinhas na RedeTV.



“No começo eu até me aborrecia com as cantadas, mas comecei a lidar com isso de uma maneira mais natural porque eu sabia que estava mais exposta. A verdade é que os homens têm fetiche com capa de revista, o assédio é fora do normal”, conta aos risos. “Já recebi mensagens de atores, cantores... a lista é grande, mas é secreta. Até porque a maioria namora ou é casado. Hoje sei lidar bem, sei colocar limites”, garante.



Solteira há mais de dois anos, Jéssica conta que se sente atraída por homens inteligentes e não sarados. E diz que para conquistar seu coração precisa ter um psicológico equilibrado e estar bem resolvido. “Gosto de homem 100% cabeça, o físico é legal, mas não essencial. Também não gosto dessa coisa de me relacionar com famosos, eles são complicados, difícil achar um fiel”.



Focada na sua carreira como modelo e influenciadora, Jéssica não pensa em relacionamentos, e nem em ser capa de revista novamente. Pelo menos por enquanto. “Claro que a sensualidade faz parte de mim, mas ainda acho cedo pensar em um novo ensaio nu. Quero explorar outras possibilidades, tenho novos projetos pós-pandemia. Tenho vontade de empreender”.