Rio - Neste momento de crise sanitária tem hora que a bad bate. Para afastar a tristeza e melhorar seu dia, dançar pode ser uma opção. A bailarina do Domingão do Faustão, Erika Schneider, encontrou na dança uma aliada neste momento difícil.

"A gente que faz isso profissionalmente sabe que a dança traz inúmeros benefícios. Um deles é, assim como todos os exercícios físicos, liberar hormônios que provocam o bem-estar. Mesmo sem dançar ao vivo no Domingão, eu coloco uma música que gosto e danço. Isso me ajuda muito", conta a modelo.Erika diz que não precisa ter jeito com a dança para praticar a atividade."Veja coreografias na internet. Dance de qualquer jeito. Só para você em casa. Isto vai melhorar o seu dia. Se você se entusiasmar, quem sabe, não faça aulas quando acabar a pandemia", indica.