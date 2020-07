Rio - Wanessa Camargo contou, nesta quarta (29), que ela e sua família testaram positivo para coronavírus, no começo da pandemia. A revelação foi feita pela cantora durante uma transmissão ao vivo da revista Glamour.

"No começo da pandemia foi aquele susto, de não entender como um vírus iria afetar as pessoas. Lembro que eu estava ensaiando e tivemos que parar. Meu filho ficou doente e fiquei nevosa porque tivemos um caso positivo bem perto da gente, um dos primeiros casos no Brasil. Eu comecei a ficar mal...", declarou.