Noivo de Mara Maravilha, Gabriel Torres alerta para golpe no WhatsApp com seu nome

São Paulo - Bandidos têm usado este período de isolamento social para dar sequência a uma série de golpes no WhatsApp, sem dó nem piedade. Prova disso é que o ator e cantor Gabriel Torres, noivo de Mara Maravilha, precisou recorrer à lista de transmissão do aplicativo para avisar amigos e familiares sobre a ação criminosa. "Atenção. Estão enviando uma mensagem para todos os meus contatos pedindo dinheiro. Se pedirem para você, saiba que é golpe! Não mande nada", alertou o rapaz, que, aliás, será o responsável pela direção e apresentação da primeira live de sua eleita, na próxima terça-feira, dia 4, às 20h30, com exibição no YouTube.



Ao divulgar o show em seu perfil no Instagram, Mara, que está vivendo um momento ímpar com Gabriel após a adoção do fofo Benjamim, de dois anos, fez uma pergunta baseada no refrão de "Não Faz Mal", um dos grandes clássicos e sucessos de sua carreira, composto por Arnaldo Saccomani e Thomas Marco Roth. "E nessa quarentena, você está carente ou está legal? Tá chegando, gente. Dia 4 de agosto no meu canal oficial. Te espero lá", escreveu a cantora e apresentadora do SBT, acrescentando emojis de coração, nota musical e máquina fotográfica.