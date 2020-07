Isis Valverde sofre calote de inquilino e recorre à Justiça

São Paulo - A atriz Isis Valverde está tendo dor de cabeça com um apartamento de luxo que possui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Isso porque, ela precisou apelar à Justiça em meio a pandemia para conseguir uma ordem de despejo do seu último inquilino, que foi preso em outubro do ano passado e está com o aluguel atrasado há meses.

O locatário foi parar na prisão sob suspeita de formação de quadrilha e de aplicar golpes em servidores públicos, segundo divulgado pelo ‘Notícias da TV’. Os seguidores de Isis Valverde conheceram o imóvel luxuoso da atriz em 2017, pois ela surpreendeu ao divulgar o apartamento no Instagram para conseguir alugar.

“Apartamento mara para alugar no Jardim Oceânico. Três quartos, três vagas na garagem e vista única”, escreveu a atriz nos stories com algumas fotos do local que morou até 2013. Na época em que fez a divulgação, ela estava no ar como Ritinha, de “A Força do Querer”, próxima novela a ser reprisada no horário nobre da Globo enquanto “Amor de Mãe” não volta.

O último inquilino a morar no local foi Gabriel Almeida Piquet de Oliveira. Ele pagava R$ 4,7 mil de aluguel e deve desde dezembro do ano passado, por isso, foi acionado pela atriz global. De acordo com o ‘Notícias da TV’, no processo, que está 3ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Isis pediu uma ordem de despejo que foi concedida pelo juiz Luiz Felipe Negrão. O prazo para a desocupação é de 15 dias.