Graciele Lacerda faz ensaio na fazenda de Zezé Di Camargo

São Paulo - Nestes tempos de isolamento social, a nova moda é fazer ensaios por chamadas de vídeo. Por isso, a jornalista e blogueira fitness Graciele Lacerda , noiva de Zezé Di Camargo, não pensou duas vezes ao responder ao convite de João Passos para posar para o projeto "Meu Click a Distância". Foi de imediato, pá-pum! Como cenário, a fazenda É o Amor, que tem o nome inspirado na famosa música do cantor sertanejo, que fica no interior de Goiás.

"As fotos ficaram incríveis e aos poucos vou compartilhando com vocês", prometeu a capixaba, via Instagram. Ao iG Gente, o profissional, queridinho de muitas celebridades, ressaltou que foi um dos shootings mais impecáveis que já realizou: "Ela amou, mas o resultado ficou muito lindo mesmo". Para alinhavar todo o conceito, o pôr do sol foi perfeito para dar asas à imaginação, e, detalhe, para os dois lados.