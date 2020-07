Em clima quente, Tati Zaqui lança 'Aguenta'

Rio - Definitivamente o clima esquentou entre Tati Zaqui e o rapper Pelé Milflows. Os fãs podem conferir o filme de "Aguenta", a mais nova música de trabalho da funkeira, que chegou nesta sexta-feira (31) no YouTube e em todas as plataformas de distribuição digital.

Ousadia, sensualidade e uma dose de empoderamento não faltam no clipe assinado por Gustavo Ownage. Diferente de tudo o que Tati Zaqui já apresentou, "Aguenta" mostra, acima de tudo, o poder da escolha da mulher em uma relação. "Sem dúvidas, é um trabalho inovador na minha carreira. Tanto o clipe como a música trazem à tona o poder da mulher. Nós temos essa escolha, somos donas das nossas vidas, corpos, vontades e sentimentos. E não aceitamos qualquer coisa! Como diz a letra, ‘no meu castelo não tem rei, eu que mando no play’. É exatamente isso. Espero que o público receba com carinho ‘Aguenta’ e que ela possa inspirar muitas mulheres", diz Tati Zaqui ."Tati Zaqui é uma artista completa, focada e muito disciplinada. O convite foi recebido com muito carinho e respeito. Foi uma experiência incrível unir funk e RAP em uma só voz", fala Pelé.Extremamente sexy, Tati Zaqui protagonizou as cenas ao lado de Milflows, dando vida a composição assinada por eles em parceria com Victor Reis e Rodrigo Marques. A produção musical é da Klap Label e a direção geral da Digital Music Brasil.