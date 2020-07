Dia do orgasmo! Anitta ensina como ter 'ejaculação feminina': 'jorrar água para todos os lugares'

São Paulo - Nesta sexta-feira (31), para comemorar o Dia do Orgasmo em grande estilo, Anitta deu uma entrevista a Ju de Paulla e falou tudo sobre masturbação feminina. Segundo pesquisa de 2018, no Brasil, 36% das mulheres falaram que não gozaram durante o sexo. Para diminuir essa taxa, a cantora deu várias dicas para as mulheres. "Eu tô sempre me descobrindo, me tocando, me conhecendo, tenho vários aparelhos que me ajudam", revelou a toda poderosa.