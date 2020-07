Depois de emendar novelas, Bruno Guedes curte a paternidade: 'tenho me descoberto como pai a cada dia'

Rio - Ao mesmo tempo que vivia uma ótima fase profissional e emendava duas obras: "Topíssima e Gênesis", ambas na Record TV, Bruno Guedes foi pai pela primeira vez. Devido a intensidade dos trabalhos, o ator não pôde se dedicar tanto quanto gostaria ao filho Zion, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com a influencer Jade Seba. O artista agora aproveita a pausa forçada para estar integralmente com a família.



"Estava vivendo um período muito bom da minha vida, mas ao mesmo tempo desgastante, que foi fechamento de um ciclo, o término de uma novela, e o início de outra. O final de Topíssima me consumiu muito. Então, imagina tendo que gravar diversas cenas e ao mesmo tempo vivenciar a paternidade. Foi complicado conseguir me doar 100% dos dois lados. Naquele momento, eu entendi que precisava focar nos últimos capítulos de Topissima. E quando achei que fosse relaxar, emendei outra novela, que foi Gênesis. Quando chegou a quarentena, eu pude dedicar meu tempo integralmente a eles, principalmente ao meu filho. Então, está sendo muito proveitoso. Eu tenho me descoberto como pai a cada dia", revela o ator.



"Gênesis", novela bíblica que Bruno vive Noé na juventude, teve a sua estreia adiada. O ator aguarda ansioso para ver a obra indo ao ar. Mas também aproveita o tempo livre para tocar outros planos, como o seu casamento com Jade, em janeiro de 2021, no Lago Buriti, no Rio de Janeiro. A cerimônia estava inicialmente prevista para acontecer em setembro deste ano, mas precisou ser adiada por causa da pandemia da Covid-19.



"Vou confessar que fiquei mais ansioso no início, quando a gente não sabia por quanto tempo viveríamos com essa pandemia. Aquele momento eu achei que fosse ser algo rápido, fosse achar uma vacina rapidamente. Não imaginava que fossemos viver tanto tempo de quarenta. E, consequentemente, os trabalhos voltariam. Mas, realmente, a gente vive uma pandemia nunca vista. Isso mudou todas as estratégias que a emissora tinha de estreia, de gravação, deixou tudo cabeça para o ar. Então, agora depois de tantos meses, confesso que a ansiedade já diminuiu um pouco", conta.



Sobre os planos futuros, o ator conta que está em negociação para fazer parte do elenco de algumas novelas e, na última semana, recebeu o convite para um filme, apesar de que nada está definido. "Ninguém sabe ainda como serão as próximas produções, por causa dessa pausa que rolou durante muito tempo. Eu imagino que as próximas produções vão acabar atrasando para dar continuidade no que foi interrompido, que são as novelas que estão no meio. As conversas estão acontecendo, mas ainda precisamos viabilizar para ver se realmente as coisas vão acontecer ou não. Então não tem nada de concreto".