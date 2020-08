Valesca Popozuda responde críticas de que teria engordado na quarentena

São Paulo - A cantora Valesca Popozuda respondeu a algumas mensagens que teria recebido sobre seu ganho de peso nos últimos meses. Ela relatou numa rede social que viu algumas pessoas falarem que ela engordou.

Galeria de Fotos Valesca Popozuda Reprodução Valesca Popozuda Reprodução de internet Valesca Popozuda Reprodução de internet Valesca Popozuda responde as críticas que está recebendo por ter 'engordado' durante a quarentena Reprodução Valesca Popozuda Reprodução de internet Valesca Popozuda e seu microfone erótico Reprodução de internet Valesca Popozuda Thiago Duran Valesca Popozuda Reprodução/Instagram Valesca Popozuda Redes sociais Hoje, estima-se que mil garotas de programa atuem na área Divulgação Valesca Popozuda Reprodução Valesca Popozuda Ana Paula Home Studio/Reprodução Valesca Popozuda grava clipe da música 'Fada Madrinha' Ag. News Valesca Popozuda grava clipe da música 'Fada Madrinha' Ag. News Valesca Popozuda grava clipe da música 'Fada Madrinha' Ag. News Globo/Paulo Belote Globo/Paulo Belote Dani Winits interpretou música de Valesca Popozuda em 'Show dos Famosos' no Domingão Reprodução/Instagram Valesca Popozuda está de férias em Dubai Reprodução Internet Valesca Popozuda Reprodução Instagram Valesca Popozuda Ag. News Valesca Popozuda na Praia de Grumari Ag. News Valesca Popozuda na Praia de Grumari Ag. News Valesca Popozuda na Praia de Grumari Ag. News Valesca Popozuda e Tati Quebra Barraco cantarão seus sucessos Márcio Mercante Valesca Popozuda Márcio Mercante / Agência O Dia Valesca Popozuda Márcio Mercante / Agência O Dia Valesca Popozuda Márcio Mercante / Agência O Dia Valesca Popozuda Márcio Mercante / Agência O Dia Ensaio do caderno D mulher com a funkeira Valesca Popozuda especial para o dia internacional da mulher. Rj, 01 de fevereiro. Marcio Mercante / Agencia O Dia Ensaio do caderno D mulher com a funkeira Valesca Popozuda especial para o dia internacional da mulher. Rj, 01 de fevereiro. Marcio Mercante / Agencia O Dia Popozuda colocou silicone Marcio Mercante / Agencia O Dia Valesca Popozuda mostra suas curvas nas redes sociais Reprodução Internet

"Eu vi algumas pessoas falando 'nossa ela engordou'... Sim eu engordei, eu tô fazendo quarentena, eu não tô mais fissurada em aparecer sarada pra ninguém me desejar, as capas de revista me chamarem, eu quero estar bem comigo mesma, quero estar feliz e estou feliz assim".

A cantora ainda afirmou que pretende emagrecer quando retornar aos palcos, mas não por influência de ninguém.

"Quando puder voltar a fazer show, eu vou dar uma emagrecida pra poder ter fôlego no palco, os figurinos entrarem mas eu também não vou mais me contar a ter um corpo sarado porque os homens acham que fico melhor assim, sorry, eu sou feliz e de bem comigo mesma", relatou Valesca.