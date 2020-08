Nada de rivalidade! Mara Maravilha homenageia Xuxa, Angélica e Eliana em live

São Paulo - Mara Maravilha se rendeu às lives e fará sua primeira transmissão ao vivo nesta terça-feira, dia 4, às 20h30, em seu canal do YouTube. Ela, aliás, já deu dicas do roteiro: homenagem às musas infantis, com direito a releitura de "Lua de Cristal", de Xuxa Meneghel, bloco de MPB, com clássicos de Sérgio Reis, Elis Regina e do rei Roberto Carlos, outro de gospel, com a participação especial de Soraya Moraes, na faixa "Espírito Santo", além de um apanhado de sua carreira na época do icônico "Show Maravilha", do SBT. No repertório, "Não Faz Mal", "Liga pra Mim" e "Curumim", entre outros sucessos. Quem vai dirigir e apresentar o show é Gabriel Torres, noivo de Mara.

Com mais de 10 milhões de discos vendidos, 37 álbuns lançados, 7 DVDs, 500 canções gravadas e 50 composições próprias, a artista contou que essa será a primeira de muitas apresentações no conceito do "novo normal", em prol do projeto SOS Famílias do Sertão. "O produtor Arnaldo Saccomani sempre disse que nasci para cantar e que não poderia parar de fazer isso. Então, quero levar esse dom que Deus me deu para inspirar o amor", derreteu-se.

Questionada sobre o vídeo em que Ivete Sangalo tece elogios, relembra que começou em seu programa infantil na época da Bahia e ainda interpreta seus hits, Mara repetiu o que havia escrito na legenda de um post no Instagram: "Ivete é surpreendente, é maravilha, amo Veveta", minutos antes de analisar: "Que delícia ouvi-la cantando minhas músicas".