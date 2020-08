São Paulo - Simone, da dupla com Simaria , está grávida pela segunda vez. Ela já é mãe de Henry, fruto de seu casamento com o empresário Kaká Diniz, que completa seis anos nesta segunda-feira (3). Segundo a assessoria de imprensa da sertaneja, ela escolheu o aniversário do primeiro filho para anunciar a gravidez em seu canal do YouTube.