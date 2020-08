Giovanna Lancellotti diz que sofreu assédio em ônibus

Rio - Giovanna Lancellotti , de 27 anos, contou durante uma live promovida pela revista "Vogue" que já foi vítima de assédio. A atriz revelou que o caso aconteceu quando ela tinha 14 anos e estava indo de ônibus para Ribeirão Preto visitar o pai.

"Estava em um ônibus a caminho de Ribeirão Preto (SP), onde mora meu pai, quando um cara sentou ao meu lado e começou a se masturbar. Fiquei muito nervosa e liguei para minha mãe disfarçadamente. Ela me disse para olhar e ter certeza do que o homem estava fazendo. Eu confirmei. Aí, ela me mandou sentar no banco de trás", contou a atriz.

Mesmo mudando de banco, a atriz ainda continuou tendo problemas. "O outro passageiro que estava no banco de trás me viu chorando e perguntou o que aconteceu. Quando contei, ele respondeu: ‘Calma, é porque você é nova. Quando for mais velha vai gostar de ver essas coisas".

A atriz só conseguiu ajuda ao contar o que aconteceu para outra mulher. "Ela contou para o motorista e ele expulsou o homem do ônibus".