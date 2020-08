Padre Fábio de Melo faz tatuagem de abelha: 'Dei o nome da minha mãe'

Rio - O padre Fábio de Melo fez uma tatuagem! O religioso contou detalhes sobre o desenho e qual foi a inspiração para a tattoo nas redes sociais.

"Ela tem apenas 2 cm. Obra de arte criada e executada pelo meu amigo Fernando Shimizu. Dei a ela o nome de Ana, o mesmo de minha mãe.", disse o sacerdote. "Tudo começou com uma abelha que ficava pousando em mim, durante as lives das missas dominicais. Quem vem acompanhando já me ouviu falando sobre ela. Será meu sinal. De um tempo difícil, mas também bonito. De reclusão, de vida interior, de buscas e realizações silenciosas. O poeta tem razão: 'abelha fazendo mel vale o tempo que não voou...'", escreveu.