Kell Smith lança clipe de 'Carta Pra Você'

Rio - Faixa que encerra o lado A do álbum "O Velho e Bom Novo", lançado no final de maio pela cantora e compositora Kell Smith, com produção da Na Moral, "Carta Pra Você" acaba de ganhar um videoclipe. Composta pela própria Kell, em parceria com o maestro Bruno Alves, a música aborda de forma delicada o luto pela perda, em forma de declaração de amor. Acima de tudo, a canção ressalta o sentimento de um amor imortal, que transpassa o tempo, a física e a lógica.



"Nossa espécie é assim. Queremos controlar o tempo e a vida. Mas na verdade o que temos é o que está guardado do lado de dentro e nada mais. O resto é o que esperamos, presumimos. Achando ter um pouquinho que seja de controle. Essa música é sobre o que nos pertence. O amor. Somente o amor", diz Kell.



A música teve como inspiração a história de vida do amigo e também compositor Bruno Alves, maestro responsável pelo disco, que passou por um processo de perda e transformou a saudade em melodia. A direção do clipe, que respeitou todas as medidas sanitárias decorrentes da pandemia da Covid-19, ficou a cargo de Gustavo Arrais e Deivide Leme.



Os clipes anteriores do álbum, "Vulnerável" e "Seja Gentil", já chegam a quase 4 milhões de visualizações. O lado B do álbum "O Velho e Bom Novo" chegará em breve às plataformas digitais.

Assista ao clipe: