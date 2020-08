Felipe Neto alfineta Marília Mendonça após piada transfóbica: 'precisa sair da bolha'

São Paulo - O youtuber Felipe Neto resolveu se posicionar após Marília Mendonça ser “cancelada” nas redes sociais por conta de um comentário transfóbico. Durante uma live realizada no sábado (8), a cantora tentou divertir o público contando que um integrante da sua banda tinha ficado com uma mulher trans em uma balada.

A repercussão negativa do comentário fez Marília Mendonça ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (10) e Felipe Neto escreveu o seguinte sem citar o nome da cantora: “Mulher trans é mulher. Pegar mulher trans não te faz gay. Pegar mulher trans não é engraçado. Achar isso engraçado é transfóbico. Se você não sabe disso em 2020, você precisa sair da bolha hétero e conversar com mais gente”.

O comentário do youtuber logo começou a repercutir. "Eu mal acordo entro no twitter e a Marília Mendonça é transfóbica, Felipe neto já ditando regra como sempre... Gente deixa eu abrir o olho", escreveu um internauta.

"Acho bem hipócrita o Felipe Neto vir dar lição de moral na Marília Mendonça, quando em 2018 ele fez um vídeo em seu canal "é trans ou não", disse mais um.

Em meio à toda essa polêmica, Marília chegou a se posicionar no seu Twitter: "Pessoal, aceito que fui errada e que preciso melhorar. Mil perdões, de todo o coração. Aprenderei com meus erros. Não me justificarei”.