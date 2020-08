São Paulo - Alok e Romana Novais estão esperando o segundo filho e o casal descobriu na manhã desta quarta-feira (12) o sexo do bebê. Sim, o chá revelação aconteceu bem cedo no apartamento do DJ e da médica em São Paulo. De forma inusitada, eles descobriram que está esperando uma menina.

O chá revelação contou apenas com a presença de alguns familiares e tanto Alok quanto Romana acharam que descobririam o sexo do bebê ao estourarem bexigas, mas quando estouraram a última perceberam que não tinha papelzinho rosa ou azul. A médica ficou confusa e soltou um “Uai?”.

De repente, surgiu no topo do prédio que fica em frente ao prédio do casal fogos cor de rosa. Eles comemoraram e se abraçaram. O casal já é pai de Ravi, de apenas sete meses e Romana está com quatro meses de gestação. Ela é casada desde 2019 com Alok e o casamento aconteceu no Cristo Redentor de madrugada para pegar o nascer do sol.