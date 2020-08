Rio - O ex-BBB Victor Hugo deu uma repaginada no visual. O psicólogo emagreceu 15 quilos após adotar uma reeducação alimentar, fez uma harmonização facial, além de uma bichectomia, procedimento de remoção do corpo adiposo da bochecha.

Galeria de Fotos Victor Hugo Foto: Wescley Aquino Ex-BBB Victor Hugo mostra mudanças no visual Divulgação Victor Hugo e Luciana Gimenez Divulgação Ex-BBB Victor Hugo Reprodução Internet Victor Hugo Divulgação Victor Hugo faz ensaio fotográfico à distância e comenta sobre autoaceitação Divulgação Victor Hugo faz ensaio fotográfico à distância e comenta sobre autoaceitação Divulgação Victor Hugo faz ensaio fotográfico à distância e comenta sobre autoaceitação Divulgação Victor Hugo Reprodução Gizelly e Victor Hugo Reprodução Victor Hugo no 'Mais Você' Reprodução Victor Hugo no 'Mais Você' Reprodução Victor Hugo nos bastidores do 'Mais Você' Divulgação Victor Hugo perguntou se em algum momento foi favorito do público Reprodução Vitor Hugo Reprodução Victor Hugo Reprodução Guilherme e Victor Hugo Reprodução Guilherme e Victor Hugo no 'BBB20' reprodução/ TV Globo Victor Hugo revela ser virgem e assexual no 'BBB 20' Reprodução Victor Hugo Foto: Globo

De acordo com Victor Hugo, desde que saiu do "Big Brother Brasil 20", ele tem se preocupado mais com a própria aparência. "Estou aprendendo a cada dia a cuidar melhor de mim. Quero estar preparado para o mercado e a aparência é muito importante", disse em entrevista à revista Quem.

Ainda de acordo com o ex-BBB, os procedimentos o ajudaram a melhorar sua autoestima. "No início, eu pretendia apenas chegar ao meu peso ideal, mas eu estou amando a vida mais saudável. Comer bem e fazer exercícios regulares dá uma ótima sensação de paz e parece que me sinto mais vivo e disposto a fazer mais atividades", declarou.