Gente como a gente! Zeca Pagodinho fica agachado durante trajeto do bondinho por medo de altura

Rio - Zeca Pagodinho divertiu os fãs ao admitir que tem medo de altura. O cantor ficou agachado durante o trajeto do Bondinho do Pão de Açúcar até o Morro da Urca, onde ele realizou uma live em comemoração do Dia dos Pais.

"Ainda estamos sob o impacto da live desse ultimo domingo! Zeca teve que enfrentar seu medo de altura para subir no Bondinho – ele foi rezando durante o trajeto - mas quando chegou la em cima, o visual e a chance de cantar seus sambas deixaram o sambista imediatamente feliz!", diz a legenda da postagem publicada no perfil do cantor no Instagram.

Os fãs do cantor reagiram imediatamente ao verem a imagem. "Agora que sei que Zeca tem medo de altura, gosto mais ainda dele. #serhumano", escreveu uma pessoa. "Quando vi o local só me veio na cabeça: eita Zeca imagino a zanga que foi pra subir ai hahhaha Que live maravilhosa mestre!", comentou outra.