São Paulo - Pelo visto, Liliane Ventura não engoliu muito bem o fato de Anitta aconselhar o público a ficar em casa, como uma das medidas contra a Covid-19, e viajar para a Europa.

Em sua conta no Instagram, a apresentadora, que tem passagem por SBT, Band e RedeTV!, entre outras emissoras de rádio e TV, compartilhou um vídeo do show, com a casa lotada, em La Praja, Gallipoli, seguido da legenda: "Fique em casa, porque só a Anitta pode faturar! Salve a internet". Ela ainda postou a hashtag #hipocrisiaquecanta e a frase: "Sem máscara, cantora se revela na Itália".

Mas, na contramão da ex-âncora do telejornal "Aqui e Agora" — que, aliás, pode voltar à grade de programação do canal de Silvio Santos —, alguns seguidores saíram em defesa de Anitta, alegando "é Itália, qual o problema?" e "tem várias pessoas que dependem dela", além de "está mais do que certa, está trabalhando".