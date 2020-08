Saiba quem é o pivô de mais uma separação de Gabigol e Rafaella Santos

Rio - O namoro de Rafaella Santos , irmã de Neymar , e Gabigol terminou mais uma vez. De acordo com o colunista Leo Dias, do "Metropoles", o motivo do término tem nome certo e atende por Allana.

Rafaella e Gabigol voltaram a se relacionar no início de julho mas, segundo o colunista, após novas traições, o namoro chegou ao fim mais uma vez. Fontes afirmaram que a DJ Allana é um dos casos mais antigos do atleta e foi o pivô desta nova separação.

Allana e Gabigol teriam se envolvido no ano passado, quando o jogador e a irmã de Neymar ainda estavam juntos. A DJ já foi até convidada para assistir aos jogos do Flamengo no camarote. Ela também era presença certa nas festas do atleta após as partidas do time no ano passado.

Outro motivo para o término seriam as festas frequentes que Gabigol faz em suas casas, tanto no Rio quanto no Guarujá. Os vizinhos, inclusive, também já teriam reclamado do barulho e do desrespeito as regras do isolamento social.

Dessa vez, Rafaella teria descoberto as traições por meio de amigas em comum, o que a deixou bastante abalada. Amigos também suspeitam que Gabigol tenha chamado os fotógrafos para vê-lo deixando um restaurante com Rafaella, sem que ela soubesse.

Recentemente, Gabigol deixou de seguir os amigos no Instagram. Segundo o colunista, o unfollow nos amigos é para despistar as "puladas de cerca". Atualmente, Gabigol só segue 21 pessoas na rede social, todas de sua família ou relacionadas ao futebol.