Filha de Alec Baldwin e Kim Basinger comemora vitória sobre anorexia e bulimia

Rio - A modelo Ireland Baldwin, de 24 anos, filha dos atores Alec Baldwin e Kim Basinger, postou um vídeo nas redes sociais para comemorar a marca de seis anos livre de distúrbios alimentares.

Em seu Instagram, a jovem falou sobre seus antigos problemas com a bulimia e anorexia. "Hoje faz seis anos que estou livre da anorexia e da bulimia e de todas as minhas outras compulsões e distúrbios alimentares pelos quais tenho lutado por muitos anos", disse Ireland no vídeo.

Nos comentários, diversos fãs parabenizaram a modelo pela conquista. "Parabéns, rainha! Orgulho de você", comentou uma seguidora. "Você é uma mulher tão linda por dentro e por fora", disse outra.