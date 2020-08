Ex de Ronaldo Fenômeno revela que fez primeiro aborto aos 17 anos: 'traumático'

São Paulo - A empresária Vivi Brunieri, conhecida por ter namorado com o jogador de futebol Ronaldo Fenômeno nos anos 1990, mudou de vida há 10 anos e gosta de dar relatos do seu passado para incentivar meninas a não seguirem seus passos. Ao falar da juventude, ela deixou claro que se arrepende de ter feito mais de um aborto e que essa culpa a acompanhou por anos.

“Foram três abortos, no primeiro eu tinha 17 anos, foi no Japão, foi traumático, uma das piores experiências que vivi em toda a minha vida. Nunca tinha ido numa consulta com ginecologista, a primeira vez que entrei num consultório do tipo foi para fazer um aborto”, declarou a ex-Ronaldinha em entrevista ao UOL.

O trauma só foi superado depois de muitos anos: “Posso dizer que só fui curada dessa ferida, dessa dor, em 2009, quando tive um encontro real com Jesus. Os três abortos foram antes de eu ter meus filhos”.

Vivi é mãe de dois adolescentes: Kaito, 17 anos, e Manami, 13 anos. A família morava em Bali, na Indonésia, mas voltou ao Brasil no começo do ano porque a menina não estava se adaptando a escola e também queria ter mais contato com o pai biológico, porém mãe e filhos devem voltar a morar no exterior em janeiro, pois a empresária tem em negócios no Japão.

Sobre Ronaldo, ela disse que não tem contato há anos, mas nutre uma admiração por ele: “Gostaria de parabenizá-lo pelo pai maravilhoso que ele é, principalmente quando ele assumiu o filho que apareceu alguns anos depois do envolvimento que ele teve com uma moça no Japão. Achei maravilhosa a forma como ele reagiu. Diferente daquela triste história de Pelé, que para mim de rei não tem nada”.