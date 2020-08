Ex-BBB Kaysar é operado e tranquiliza fãs: 'correu tudo bem'

Rio - O ex-bbb Kaysar Dadour foi operado, nesta terça-feira (18), em um hospital de Curitiba, onde vive com a família. O ator fez um cirurgia no nariz para melhorar sua respiração e qualidade de vida.

Após a operação, o artista usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. "Acabou de terminar a cirurgia, e graças a Deus ocorreu tudo bem!! Estou muito feliz por ter encarado essa cirurgia, com muita positividade e força de vontade em mudar minha qualidade de vida para melhor Obrigado pelas mensagens positivas de todos vocês!! Hoje vai ser melhor dia no mundo #cirurgia #curitiba", escreveu na legenda.