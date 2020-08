Rio - Kelly Key compartilhou com os fãs, nesta quarta-feira (19), que tem usado uma caneleira enquanto cozinha. De acordo com a cantora, que falou sobre a novidade no Stories do Instagram, ela quer ganhar 5 kg e por conta disso está usando o acessório.

"Vou mostrar como eu vou cozinhar, preciso fazer exercícios. Minha bunda, com tanto peso perdido, ela está perdida", começou.

"Minha bunda resolveu que quer tocar o chão. Não tá dando, preciso ganhar 5 kg para ela ter sustentação, vou correr atrás desses quilos, com decência", concluiu.