Rio - Dez anos após ganhar notoriedade em cenário nacional como líder da banda Restart, Pelanza ressurge com novo single em carreira solo. A música, que ganha o título de “To Vivão”, retrata na letra os passos de sua caminhada desde o fim da banda até o momento atual.

Apesar do afastamento do mainstream, Pelanza satiriza o fato de 'estar mais vivo do que nunca' e mostra no videoclipe, roteirizado pelo próprio, as influências e o bom humor da geração 2000. Além disso, o single conta com a participação do seu ex-companheiro de banda Thomas, que além de baterista se faz presente em parte dos vocais no segundo verso da canção. O lançamento sucede um EP homônimo lançado por Pelanza em 2015, que foi seu único trabalho solo até então.



Composta por PeLanza, Dougie Ribeiro, Tiê Castro e Gabriel Maga, “To Vivão” dá início a uma nova etapa na carreira do cantor, que promete lançar mais pelo menos 2 ou 3 singles até o fim do ano. As produções fazem parte da nova parceria entre Pelanza e Selo Toca, gravadora dirigida pelos produtores Pedro Penna e Rafael Bala Costa, que inclusive também trabalhou nas gravações de todos os seus trabalhos desde o Restart.



“Desde a época da Restart, me “matavam” praticamente todo mês. Já “morri” de overdose, de acidentes dos mais diversos tipos, de um monte de coisa. E recentemente, rolou até um boato que eu estaria com Covid-19 por conta de uma hashtag nos Trending Topics do Twitter. O fato é que sempre que eu faço alguma postagem ou algum comentário que viraliza na internet, alguém vem tirando onda: ‘Mas ele já não tinha morrido?’ ‘Esse cara ainda existe?’. E faz parte... a verdade é que eu to mais vivo que nunca e produzindo novidades toda semana. “To Vivão” é uma resposta direta a essas pessoas e marca um recomeço na minha carreira após 5 anos de afastamento das grandes vitrines do mainstream”, dispara Pelanza.