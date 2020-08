Filha de Leonardo sobre cicatriz de cirurgia: 'nunca tive vergonha'

São Paulo - Jéssica Beatriz Costa , filha do cantor Leonardo, falou sobre autoaceitação na tarde desta quarta-feira (19). Em seu Instagram, a influenciadora digital compartilhou um clique de lingerie exibindo uma cicatriz que carrega no peito, junto com uma longa reflexão.

"Me conta aqui o que é autoestima para você? Muitas pessoas sofrem com a questão de terem alguma cicatriz visível. Eu confesso que nunca vi minhas cicatrizes como algo 'ruim' e nunca tive vergonha delas. Tenho orgulho. Pois elas mostram o quanto sou forte e contam a minha história! Tenha orgulho das suas cicatrizes e não deixem que elas te afetem de forma nenhuma. Isso faz de você uma mulher/homem forte. Pense sempre nisso quando se sentir mal com a sua cicatriz. Mas agora... Me conta na real, o que é ter autoestima para você? Quero saber", escreveu.

Jéssica carrega a cicatriz por causa de uma cirurgia cardiáca pela qual passou no início deste ano. Depois, ela aderiu à dieta do jejum intermitente -- método de emagrecimento que divide opiniões entre os especialistas. A ideia é ficar intervalos de tempo sem comer, fazendo com que o corpo utilize os estoques de gordura e com isso haja uma perda de massa gorda.

A filha do sertanejo contou como tem feito seguido a dieta. "Nunca fui boa em seguir padrões e dietas mas como engordei MUITO nesses últimos meses decidi começar a fazer o jejum intermitente. Estou no meu segundo dia. Confesso que ontem senti muita fome de noite! Eu paro de comer às 18h (seis da tarde), por exemplo, e volto apenas 12h (meio-dia). Esse método já ajudou bastante gente a perder peso e estou aqui tentando, antes pesquisei BASTANTE sobre o que é e como deve ser feito... Enfim, antes de começar qualquer dieta pesquise antes! Tem muito material legal sobre o #jejumintermitente. Vou contando para vocês como está sendo essa nova experiência! PS: Sempre é bom ter um médico cuidando da nossa saúde, então não faça nada antes de consultar seu médico. Se esse método é bom ou não para você...", explicou.