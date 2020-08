Gente como a gente! Grazi, Juliana Paes e Deborah Secco perderam alguns jeans na quarentena

São Paulo - Juliana Paes compartilhou na quarta-feira (18) com seus seguidores do Instagram que foi vestir uma calça jeans, mas que não entrou na peça. “Aconteceu com mais alguém aí?”, perguntou a atriz. Grazi Massafera respondeu que experimentou cinco calças, mas nenhuma serviu.

"Já foram embora de casa, essas desaforadas", completou a loira. Deborah Secco disse também sofrer com o mesmo: "Amigales aqui em casa também tem um duende que aperta os jeans. Normal acontecer com as pessoas boas kkkkkk".