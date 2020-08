Depois de testar positivo para covid-19, ex-BBB Gabi Martins volta para casa

Rio - Depois de receber o diagnóstico positivo para covid-19, a ex-BBB Gabi Martins voltou para casa nesta quarta-feira. Ela passou alguns dias em isolamento em um hotel próprio para contaminados em Belo Horizonte, Minas Gerais.

No Stories, do Instagram, Gabi Martins se mostrou feliz da vida ao poder voltar para casa. Ela também contou que vai ficar mais alguns dias em isolamento, no seu quarto, até ficar completamente recuperada. "Meus amores, estou aqui no meu quartinho. Vou ficar isolada mais alguns dias aqui, mas estou feliz que pude rever meu filho e estar de volta no meu quartinho, que faz tempo que eu não via. A gente tomou todos os cuidados possíveis", disse a cantora, se referindo ao seu cachorro de estimação.